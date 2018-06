Caldo e fontana Genova diventa piscina

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - Complici il sole e le temperature estive, i giochi d'acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate 'una piscina' per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si è registrata nello Spezzino a Riccò del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi. Arenili affollati ovunque e bagnanti in acqua come in piena estate, con il mare a 20 gradi. Non sono mancati alcuni indisciplinati: alla Capitaneria di porto di Genova è arrivata la segnalazione che davanti al litorale di Quarto alcune barche a motore correvano troppo vicino alla costa e una motovedetta è uscita per i controlli. Ma l'assaggio di estate pare destinato a rimanere tale: Arpal annuncia che il meteo sarà meno gradevole a partire da domani quando sulla Liguria si posizionerà un fronte instabile che farà alternare sole a nuvole e pioggia soprattutto nel ponente e nel centro della regione.