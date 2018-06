Bambina investa da moto a Prà

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - Una bambina di sette anni è stata investita da una moto mentre attraversava via Prà, nel ponente di Genova: l'incidente è avvenuto poco dopo le 19 durante il deflusso degli spettatori che hanno assistito alla Regata delle Repubbliche Marinare. Soccorsa in codice rosso, la bambina, che era con alcuni familiari, è stata trasferita al pronto soccorso del Gaslini e non sarebbe in pericolo di vita. All'ospedale è finito anche il conducente della moto, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.