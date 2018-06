Alcol, discoteca e forbiciate: 8 feriti

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Maxi rissa con forbiciate fra ubriachi all'alba dopo la chiusura di una discoteca in via Bagnasco, nella zona di Campi, nel ponente di Genova. Otto persone, quasi tutti sudamericani, sono state identificate e denunciate per rissa dai poliziotti che li hanno identificati in strada, nei pressi dell'Ikea e negli ospedali. Hanno ferite lievi, tutte guaribili entro i sette giorni. Tra i feriti un italiano colpito da uno straniero con una piccola forbice, anche lui ferito e rintracciato al pronto soccorso del Villa Scassi.

Le indagini per ricostruire cosa abbia scatenato la rissa sono in corso da parte dei poliziotti delle volanti. Sono anni che abitanti e commercianti della zona di Campi e di Sampierdarena chiedono più attenzione agli amministratori della città e alle forze di polizia a causa delle ripetute risse che avvengono nei fine settimana nei pressi delle discoteche e dei circoli privati che rimangono aperti fino all'alba.