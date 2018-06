Spaccia cocaina e coltiva marijuana

Un trentacinquenne di Busalla è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla Guardia di finanza perché trovato in possesso di 190 grammi di cocaina e di una piccola serra artigianale in cui coltivava marijuana. L'uomo è stato scoperto grazie ad alcune verifiche svolte dai militari in valle Scrivia, nell'entroterra di Genova.

Gli accertamenti, svolti con l' ausilio del gruppo cinofili, hanno permesso di sequestrare la cocaina e la serra allestita nell'abitazione dell'uomo. L'ipotesi è che il trentacinquenne spacciasse la droga ai giovani di alcune località della Valpolcevera.