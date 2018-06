Parigi: Fognini vola agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Prosegue la marcia di Fabio Fognini.

L'azzurro ha superato il britannico Kyle Edmund, n.17 Atp, in 5 set col punteggio di 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4, in 3 ore e 34' e vola agli ottavi. "Sono felicissimo, anche se mi sento molto stanco - le parole del tennista ligure a fine match - Sono felice per essere di nuovo agli ottavi in quello che è sicuramente il mio Slam preferito. Spero ora di riuscire a recuperare, è fondamentale: farò tutto il possibile per farmi trovare pronto", ha concluso Fognini che nel match che varrà un posto nei quarti sfiderà il vincente della sfida tra il croato Cilic e lo statunitense Johnson.