2 Giugno: 'Palazzi Svelati', aperto anche carcere Marassi

In fila per entrare nel carcere di Marassi: è stato un successo la prima apertura ai cittadini del penitenziario di Genova nell'ambito di 'Palazzi svelati', l'iniziativa che apre le sedi delle istituzioni in occasione della ricorrenza del 2 Giugno. Quest'anno, per la prima volta, tra i 24 edifici visitabili c'era appunto il penitenziario. per visitarlo sono arrivati anche da Savona e La Spezia, molte coppie con figli e famiglie degli agenti. A guidare le comitive il comandante della polizia penitenziaria Massimo Di Bisceglie.

E' stato possibili passeggiare sul camminamento che affaccia sulle celle, i laboratori, l'officina, il panificio.

Cicerone d'eccezione, invece, nel palazzo sede della Regione Liguria di piazza De Ferrari dove i cittadini hanno potuto contare su guide e sulla presenza del governatore Giovanni Toti, che ha mostrato il suo ufficio: "Qui passo molte ore della mia giornata e spesso con i mie collaboratori si pranza con un pezzo di focaccia" ha detto, ricordando lo sforzo economico sostenuto dalla Regione per acquistare quella che era la storica sede della Società Italia di Navigazione, un palazzo di 5 piani in stile liberty e decò costruito negli anni '20.

La cerimonia ufficiale del 2 Giugno si è tenuta in prefettura, presenti tra gli altri il governatore Toti, il sindaco Marco Bucci, il questore Sergio Bracco, i vertici dell'Arma dei carabinieri, con il prefetto Fiamma Spesa 'padrona di casa'. Per l'occasione, gli ombrelli colorati che da settimane addobbano via Roma, hanno composto un grande tricolore. Il prefetto ha passato in rassegna lo schieramento delle forze dell'ordine, il coro di voci bianche del teatro Carlo Felice ha cantato l'inno di Mameli, è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica. Poi la consegna delle medaglie d'onore alla memoria di tre deportati nei lager nazisti: Carlo Arcelite, Virgilio Emanueli e Benedetto Sabetta. Il prefetto ha anche consegnato le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica a nove cittadini che si sono distinti nella loro professione. Dopo il concerto del Paganini Chorus Clarinet del conservatorio genovese, visita alla mostra sulla Costituzioni; un percorso espositivo di 15 pannelli sugli articoli fondamentali della Carta illustrati da Emanuele Luzzati.

A partire dalle 22:30 in piazza De Ferrari i fuochi d'artificio tricolori a ritmo di musica organizzati dalla Regione e la gran chiusura con l'Inno d'Italia, segneranno la conclusione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica che quest'anno coincide con i 70 anni della Costituzione. (ANSA).