Studente con 1 kg droga e prezzario dosi

Uno studente di 21 anni di Santa Margherita è stato arrestato, con i benefici della detenzione domiciliare, dai carabinieri perché nascondeva in casa oltre un chilo di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in sei vasetti.

La perquisizione ha permesso di rinvenire un quaderno su cui il giovane appuntava il prezzo delle dosi di droga. Trovati anche sostanze da taglio e 420 euro in contanti, denaro sequestrato perché ritenuto provento di attività illecita. L'indagine, svolta dai militari della locale stazione dell'arma, era partita da alcuni appostamenti nelle vie di Santa Margherita.

Lo studente, faceva lo sconto a chi acquista più grammi di droga. Due le qualità di droga: la red dragon e la red diesel, anche se lui sul prezzario aveva erroneamente scritto "deasel". Per la dragon si partiva da 15 euro se si acquistava da 1 a 5 grammi, e si arrivava a 10 euro se ne prendevano 70 grammi. Appena più cara la diesel, dai 17 agli 11 euro. Lo studente, iscritto a un istituto di agraria, teneva in camera i vasetti di droga. Vive con i genitori in una frazione di Santa Margherita, in una famiglia definita 'normale'. Madre e padre erano all'oscuro di tutto, ma secondo i carabinieri erano un po' distratti perchè non si erano insospettiti dal via vai di ragazzi che ogni giorno, nelle ore serali o notturne, arrivavano a casa e si chiudevano in camera del figlio: "Pensavamo fumassero degli spinelli, ma non immaginavamo che spacciasse", hanno detto i genitori ai militari. La droga sequestrata al ventenne ha un valore di mercato di circa 15 mila euro.