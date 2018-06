Sicurezza: sperimentazione di bodycam su divise vigili

Dodici bodycam, in fase sperimentale per due mesi, per ora a costo zero per l'amministrazione comunale, per rafforzare l'attività della polizia locale genovese. Gli agenti potranno applicare la piccola telecamera direttamente sulla propria uniforme. L'annuncio della nuova dotazione è arrivato durante il convegno "Sicurezza urbana risultati e progetti" organizzato dal Comune a palazzo Tursi.

"Sarà data in dotazione ai reparti operativi - spiega l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino - e per ora in via sperimentale a chi si occupa di trattamenti sanitari obbligatori o di interventi nel centro storico o a Sampierdarena". La Axon view - questo il nome dell'apparecchiatura - sarà in grado di registrare immagini in full hd con audio e nel caso di inviarli in diretta a una centrale operativa. In caso di emergenza, le immagini, saranno utilizzabili come prove anche in sede di giudizio. La bodycam è già in dotazione alla polizia locale di Padova, Roma, Torino e Treviso.