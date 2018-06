Scajola, sindaco per 5 anni e politica addio

"Credo sia giusto che mi rituffi in questa comunità per far partire la rinascita della città, ma quando avrò 75 anni, dirò ai miei familiari che mi occuperò dei miei hobby". Lo ha detto l'ex ministro Claudio Scajola, candidato sindaco di Imperia con la lista "Con Claudio per Imperia", facendo intendere che al termine del mandato lascerà la politica attiva. Se venisse eletto Scajola sarebbe al terzo mandato come primo cittadino di Imperia. L'ex ministro è sostenuto da ex amministratori locali ed ex di Forza Italia ed è appoggiato da tre liste civiche. La candidatura ha spaccato il centrodestra che, in modo unitario, seguendo il cosiddetto 'modello Toti', ha candidato l'architetto Luca Lanteri. La sfida segna anche la contrapposizione tra Claudio e il nipote Marco, assessore regionale e sostenitore di Lanteri. "Se si fosse candidato mio nipote mi sarei ritirato. Non c'è stato lo stesso atteggiamento dall'altra parte. Non avrei mai pensato che Marco potesse chiedere i voti per un altro", ha detto con commozione