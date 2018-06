Entella, addio alla B. Gozzi, torneremo protagonisti

Finisce a Ascoli la favola della Virtus Entella che saluta la serie B conquistata nel 2013-14 e ritorna in Lega Pro. La squadra di Volpe doveva vincere, il pari 0-0 come nella gara di andata dei play out non è servito. Quattro anni nella cadetteria, un sogno per la città di Chiavari che si era realizzato grazie al presidente Antonio Gozzi che aveva rilevato il club ligure nel 2007 quando militava in Eccellenza. E proprio il patron in una lettera dedicata all'Entella, pubblicata sul sito ufficiale del club, rilancia subito dopo l'amarezza di ieri sera: "Ci sarà tanto da lavorare per tornare ad essere quelli della grande festa di Cremona e del nono posto in B e, perchè no, migliorare ancora.

Ma noi siamo combattenti, ci riproveremo. Anzi, ci rialzeremo.

Dall'Eccellenza è' stata una splendida cavalcata culminata con il balzo in serie B con il primo posto nel Girone A di Lega Pro di Prima Divisione. Nel 2014-2015 retrocessa in Lega Pro dopo aver perso i play-out contro il Modena e successivamente riammessa in seguito alla retrocessione del Catania in Lega Pro, decisa dalla giustizia sportiva per illecito sportivo. Poi l'anno successo conquista una storico nono posto sfiorando i play off per la serie A. Mentre l'anno dopo i chiavaresi hanno terminato undicesimi. Quest'anno l'amaro epilogo dopo una stagione caratterizzata anche da tre cambi in panchina: Gianpaolo Castorina, da novembre Alfredo Aglietti e due settimane fa Gennaro Volpe.(ANSA).