Festival Jazz Spezia compie 50 anni e si regala Benny Golson

Il festival internazionale di Jazz della Spezia taglia il traguardo dei 50 anni e consolida il primato di festival jazzistico più longevo d'Italia. Per questo grande anniversario, che si celebra dal 23 al 29 luglio, è previsto l'arrivo di grandi nomi della musica jazz come Benny Golson, mito vivente del jazz che ha arrangiato e scritto musica anche per John Coltrane, Miles Davis e Ella Fitzgerald, ma anche Billy Hart e Joshua Redman, Nick the Nightfly 5tet e Kansas Smitty's House Band solo per dirne alcuni. Il festival che varca il suo primo mezzo secolo di successi ha deciso di allargarsi.

"Ci saranno concerti anche a Porto Venere, Lerici e a Aulla, in Lunigiana. Ma porteremo il festival nella Grande Mela a ottobre per l'Italian Jazz Days grazie a un bando vinto con Siae" ha spiegato l'assessore alla cultura Paolo Asti. La direzione artistica è stata affidata al direttore della programmazione jazz del Lincoln Center Antonio Ciacca