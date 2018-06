Asg, arrivate prime lettere licenziamento

Prime lettere di licenziamento a Asg Superconductors. La proprietà, la famiglia Malacalza, che ha in Vittorio il principale azionista di Banca Carige, da alcuni mesi aveva annunciato un piano per ridurre il personale. Nove sono gli esuberi indicati. Due le lettere consegnate ieri, secondo la Fiom Cgil ha chiesto un incontro urgente con il governatore Giovanni Toti per prendere "le dovute contromisure dopo l'impegno politico preso dallo stesso nell'incontro avuto in Regione nei giorni scorsi". Al termine di quella riunione, secondo quanto reso noto dall'amministrazione regionale, Asg aveva assicurato che si sarebbe adoperata per ridurre il numero degli esuberi annunciati e aveva manifestato la disponibilità a verificare accordi individuali con i lavoratori in uscita, al fine di mitigare quanto più possibile l'impatto delle misure assunte. "Infischiandosene dell'intervento della Regione Liguria la direzione ha consegnato a mano le lettere di licenziamento ai lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo concluso con un mancato accordo nella giornata di venerdì 25 maggio. La Fiom di Genova insieme alla sua rsu prova sdegno per l'arroganza di questo Gruppo che non ascolta i sindacati né l'Amministrazione per risolvere senza impatto sociale un problema facilmente risolvibile".