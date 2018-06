Ai domiciliari picchia moglie, arrestato

Un pregiudicato tunisino di 32 anni agli arresti domiciliari è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle volanti perchè ha maltrattato e picchiato la moglie. La donna, 27 anni, anch'essa marocchina, ha subito ferite giudicate guaribili in 7 giorni e ha poi svelato che l' uomo la maltratta e picchia da anni perchè quando si droga o ubriaca diventa folle di gelosia. Il fatto è accaduto in una casa popolare in Valpolcevera dove la coppia vive. Gli agenti sono giunti sul posto su segnalazioni dei vicini di casa che hanno sentito le urla della donna. Hanno trovato l'uomo che inveiva contro la donna che per evitare di essere picchiata ancora si era rinchiusa a chiave nella camera da letto. Una volta liberata dagli agenti la ventisettenne ha ammesso che l' uomo la picchia da anni e mai ha avuto il coraggio di denunciarlo. Per il trentaduenne è scattato l'arresto per maltrattamenti, la denuncia per lesioni aggravate e il trasferimento in carcere.