26 migranti stipati in 2 auto, 2 arresti

Due passeur stranieri di 24 anni e 25 anni, entrambi con permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia di frontiera in due distinte operazioni con il commissariato di Sanremo mentre cercavano di fare espatriare rispettivamente 14 e 12 migranti stipati in una vettura Renault Megan e in un furgone Fiat Scudo. Il primo ha anche speronato una auto della polizia nel tentativo di fuggire ma è finito contro un guard rail.

Nessuno è rimasto ferito ma i migranti trasportati, che hanno pagato tra i 150 e i 200 euro ciascuno, erano in condizioni di salute precarie a causa del caldo, della posizione e dalla scarsità d'aria. "Rispetto al passato - ha spiegato il dirigente della polizia Martino Santacroce - è aumentata l'aggressività dei passeur. Tante persone così stipate non si vedono spesso".

Tra le aggravanti contestate il trattamento disumano e degradante.