Digos e polizia tedesca a casa anarchico

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - L'abitazione di un anarchico genovese è stata perquisita all'alba di martedì dalla Digos di Genova insieme alla polizia tedesca nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Amburgo. L'uomo era stato arrestato nell'estate del 2017 nell'ambito dei disordini scoppiati nella città tedesca in occasione delle proteste durante il G20. Dopo aver trascorso oltre tre mesi in carcere era stato condannato a un anno e nove mesi con la condizionale, accusato di aver tirato una bottiglia contro la polizia e poi rilasciato. Secondo quanto appreso l'operazione si sarebbe svolta in contemporanea in diverse città d'Europa alla ricerca di elementi in grado di provare la partecipazione degli arrestati della scorsa estate al 'Blocco Nero' che avrebbe dato vita dai disordini. L'obiettivo della magistratura tedesca sarebbe quindi quello di poter ipotizzare un reato associativo. Nel corso delle perquisizioni i poliziotti avrebbero cercato e sequestrato indumenti neri e materiale informatico.