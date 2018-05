Telefonata anonima annuncia bomba in tribunale, falso allarme

Allarme bomba a palazzo di Giustizia a Genova. Una telefonata anonima al 112 ha annunciato la presenza di un ordigno. Il tribunale è stato evacuato per precauzione e per permettere le verifiche.

Sul posto polizia e gli artificieri.

Dopo poco l'allarme bomba è rientrato. Secondo quanto accertato dalla polizia e dagli artificieri non c'era alcuna bomba. L'anonimo aveva detto che a uno degli ingressi del tribunale era stato posizionato un ordigno.