Via mare alla scoperta parchi liguri

Le nuove 'vie del mare' portano alla scoperta dei giardini e dei parchi storici della Liguria.

Dalla partnership tra Marina Genova e Liguria Gardens è nato il progetto 'Le vie del mare' che ha come obiettivo quello di valorizzare i parchi e i giardini che si affacciano sulla costa e che potranno essere così raggiunti con la barca. Si tratta di giardini e parchi realizzati tra il rinascimento e il novecento.

Fanno parte del progetto 5 parchi: Villa della Pergola, ad Alassio; Villa Durazzo Pallavicini a Genova, Villa Serra di Comago a Sant'Olcese, l'Abbazia di Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino e Villa Durazzo a Santa Margherita. "Vogliamo offrire ai diportisti la possibilità di godere della duplice esperienza della navigazione e della scoperta delle eccellenze liguri", dice Giuseppe Pappalardo, ad di SSP, la società di gestione di Marina Genova. Fabio Calvi, coordinatore di Liguria Gardens sottolinea come "fare rete sia un elemento strategico per attirare un turismo internazionale in Liguria".