Uccise ex con 50 coltellate, a giudizio

E' stato rinviato a giudizio Alessio Alamia, il 21enne di Pietra Ligure che il 7 aprile 2017 uccise con 50 coltellate l'ex fidanzata Janira D'Amato, 21 anni. Alamia è accusato, oltre che di omicidio volontario, anche di stalking e violenza privata (quest'ultimo reato verso un'altra ex). Sarà processato in Corte d'assise con rito ordinario, lo ha deciso il suo avvocato per poter contestare alcuni aspetti della perizia psichiatrica che, secondo la difesa, non sarebbero stati approfonditi. Alamia era stato giudicato capace di intendere e volere sulla base di una perizia psichiatrica eseguita chiesta dalla difesa per stabilire se era punibile. Il processo inizierà il 6 settembre. Alamia, che era geloso della ragazza, aveva aggredito la ex nell'appartamento di lei, colpendola con un coltello da 12 cm. Poi, secondo l'accusa, si sarebbe lavato e cambiato prima di lasciare l'alloggio per andare a raccontare tutto alla nonna, che lo convinse a costituirsi. La famiglia D'Amato si è costituita parte civile.