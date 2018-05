Salvini spera tornare Sarzana presidente

"Spero di tornare presto a Sarzana con un sindaco in gamba e magari come presidente del Consiglio. Se dovessi rinunciare, almeno da ministro degli interni". Lo ha detto Matteo Salvini oggi a Sarzana, comune amministrato dal centrosinistra, durante il comizio che ha tenuto in piazza Matteotti. Rivolgendosi poi verso la sede del Pd che si trova al di là della piazza, ha fatto il suo 'in bocca al lupo' e ha detto: "a volte si vince a volte si perde. Questa volta tocca a voi".