Salvini, a Roma il caos è completo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "A chi mi chiede come sia la situazione a Roma io rispondo: boh?! Pensate che venendo da Sarzana ad ogni uscita di galleria mi giungeva una telefonata da Roma segnalando ora uno ora un altro governo tecnico, insomma un caos completo. Io spero si possa fare un governo di centro destra o un governo con i 5 Stelle ma la mia pazienza è al limite". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio politico a Sestri Levante.

"Mi auguro che in caso negativo si possa votare prima possibile, non certo il 29 luglio quando molte persone si trovano fuori della loro residenza", ha aggiunto.