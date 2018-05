Sindaco Bucci piccona 'muro discordia' in Lungomare Canepa

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - E' stato il sindaco di Genova Marco Bucci a dare il primo, simbolico, colpo di piccone al muro 'della discordia', la barriera che delimitava il nuovo assetto di lungomare Canepa facendo passare la sesta corsia della strada a scorrimento veloce a pochi centimetri dalle abitazioni. Un progetto che aveva visto la protesta dei cittadini e che, dopo una trattativa con Anas, è stato ridisegnato portando in quel tratto alla riduzione a 5 corsie. "Bastava un minimo di buonsenso - ha detto Bucci - anche se non conosco nei dettagli la situazione del passato e non so perché non sia stato affrontato il problema in quest'ottica. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei cittadini il che non vuol dire solo accontentarne un centinaio ma fare una città più vivibile".

Adesso, con la prima picconata, si avvia la prima tranche di lavori che prevede una fascia di rispetto di circa 6 metri con alberi a protezione delle case.