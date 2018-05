Scoperto arsenale con armi da guerra

Un arsenale è stato sequestrato dalla polizia, a San Biagio della Cima, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia). Arrestato per detenzione illegale di armi, munizionamento da guerra e materiale esplodente un uomo di 53 anni, che in una cantina e in un terreno di sua proprietà aveva nascosto armi e munizioni, molte classificate da guerra. Gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato, tra l'altro, 32 grammi di esplosivo, un caricatore bifilare a sella per mitragliatrice tedesca, una carabina Germany calibro 9 mm, 12 caricatori per armi d'assalto, 16 baionette, un caricatore per mitragliatrice "Thompson", 500 proiettili per armi da guerra, 405 grammi di polvere nera da sparo per caricamento di cartucce da caccia e da tiro, una scatola di cartucce Flobert 9 mm. Sotto sequestro anche la cantina dove sono stati trovati numerosi proiettili di artiglieria, presumibili residuati bellici. Già nel 1997 e nel 2015 l'uomo era stato trovato in possesso di materiale dello stesso tipo.