Savona città verde, prima in Europa

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Savona è la prima città in Europa con la certificazione Leed di edilizia verde, rilasciata dagli enti Usa di certificazione US Green Building Council e Green Business Certification. Lo scrive il sito della USGBC. "Savona è la prima città certificata Leed in Europa. Ha ricevuto la certificazione Leed Gold nell'ambito del programma Leed for Cities, che analizza pianificazione, sviluppo e operazioni urbane. Il programma mette insieme sostenibilità, equità sociale ed esperienza umana con la tecnologia e l'analisi". La sindaca Ilaria Caprioglio, ha detto: "Siamo fieri del riconoscimento. Il nostro impegno è nel plasmare un ambiente urbano sostenibile e resiliente e una società sicura ed equa". Il programma Leed for Cities fornisce uno schema per misurare e gestire la performance nel consumo di acqua, uso dell'energia, esperienza umana, rifiuti e trasporti. Secondo USGBC, il successo nasce dal Campus locale dell'Università "che ha sviluppato una micro-rete elettrica combinata con un edificio a energia intelligente.