Ingoia droga per evitare arresto

Uno spacciatore, sorpreso a vendere eroina dai carabinieri, per evitare di essere fermato prima ha ingoiato alcuni grammi di stupefacente, poi ha aggredito i militari con calci e pugni. E' stato bloccato e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dopo alcune ore di ricovero in Osservazione ha espulso 7 grammi di droga ed è stato arrestato. L'uomo, un trentenne genovese con precedenti penali, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena in piazza Pallavicini, a Rivarolo.

L'uomo deve rispondere di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.