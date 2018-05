Genova,meno immigrati e calo popolazione

Ancora negativo il saldo demografico a Genova, secondo il notiziario statistico del Comune relativo al 2017. Al 31 dicembre i residenti erano 580.097 (273.966 maschi e 306.131 femmine), -0,6% rispetto al 2016. Diminuiscono (-0,5%) anche le famiglie, 293.251 (-1.361). La ragione dell'andamento: calo delle nascite e aumento dei decessi: 3.672 contro 8.344 decessi (che sono stati 468 in più rispetto alla fine del 2016, con un aumento del 5,9%). Aumentano però i matrimoni celebrati nel Comune, 1341 contro i 1277 (+5%). Nel 2017 si registrano 12.440 immigrazioni rispetto ai 12.705 del 2016 (-2,1%) e 11.262 emigrazioni contro 11.573 (-2,7%).

In porto aumenta l'imbarco per le merci (+12,3%), per gli oli minerali e rinfuse (+6,2%). Il movimento containers cresce del 14,1% mentre il traffico passeggeri cala del 3,4%: traghetti -0,7%, crociere -9,1%. Il turismo registra un aumento delle presenze, misurate in giorni di permanenza, (+90.279; +5,1%), con un aumento degli stranieri del 7%.