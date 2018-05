Dieci kg di droga in valigia, arrestato

Un carico di 9,7 kg di marijuana è stato sequestrato dalla Guardia di finanza alla barriera autostradale di Ventimiglia. Lo stupefacente è stato trovato su un autobus spagnolo. Dopo aver esaminato la lista dei passeggeri, i militari hanno fatto scaricare i bagagli e li hanno controllati con l'aiuto del cane antidroga Bacon, un labrador maschio di sei anni. Non èstato difficile per il 'cane finanziere' segnalare tra le valigie e i borsoni un trolley di color marrone, di proprietà̀di un ragazzo di 24 anni del Gambia.

All'interno, sotto polvere di caffè, usata per nascondere lo stupefacente al fiuto dei cani, sono stati trovati tre grandi sacchi di cellophane sottovuoto con la marijuana. Il ragazzo, senza fissa dimora, avrebbe ricevuto la valigia da un connazionale nella cittàcatalana di Lleida con il compito di portarla a Milano. Per lui sono scattate le manette.