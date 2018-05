Ancora sciopero alla Mercatone Uno

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Secondo giorno di sciopero per i dipendenti di Mercatone Uno per protestare contro i licenziamenti. I punti vendita Mercatone Uno saranno acquistati dalla Cosmo spa, attraverso il marchio Globo. Il primo giugno, a Bologna comincerà la trattativa a livello nazione. Sui 13 punti vendita la nuova proprietà intende trattenere solo il 30% dell'organico. Nel negozio di Rivarolo su 40 dipendenti ne resterebbero 24. I dipendenti avevano scioperato anche ieri, appellandosi alle istituzioni. Nel pomeriggio incontro in Comune tra Filcams Cgil di Genova i rappresentanti dei lavoratori, e gli assessori Giancarlo Vinacci e Paola Bordilli. (ANSA).