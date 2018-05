Salta coda a gomitate e ferisce cliente

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Un uomo di 45 anni ha 'saltato' la coda alla cassa di un supermercato a gomitate e quando una cliente gli ha imposto di starsene dietro le ha dato un colpo allo stomaco sbattendola a terra. La donna è finita in ospedale e l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di A raccontare tutto ai carabinieri sono state le cassiere sotto choc per quanto accaduto: l'uomo, un cittadino polacco, si è fatto largo alla cassa e quando si è trovata davanti al'ultima cliente ha cercato di passare ma la donna si è opposta. L'uomo l'ha scaraventata via di qualche metro procurandole un violento colpo alla schiena e alla testa, battuta rovinosamente a terra.

L'intervento dei carabinieri è stato immediato e l'uomo arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate dai futili motivi. La donna, ricoverata in ospedale, ne avrà per 12 giorni.

L'uomo, processato per direttissima, ha patteggiato la pena e il giudice, che ha sospeso la pena, ha disposto il divieto di dimora nella Provincia di Imperia.