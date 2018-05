Pistola in auto a Rapallo, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Un pluripregiudicato di 52 anni è stato arrestato a Rapallo dai carabinieri per detenzione di arma illegale e ricettazione perché nascondeva in un borsello custodito nella sua auto una pistola rubata durante una rapina avvenuta l'anno scorso nel Milanese ad un guardiano notturno.

Negli stessi controlli, svolti alle prime luci dell'alba all' uscita del casello autostradale di Rapallo, i militari della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per possesso di stupefacente al fine di farne spaccio anche il figlio dell'uomo: il giovane, ventiquattrenne, nascondeva negli slip 3 grammi di eroina divise in 5 dosi. I militari hanno scoperto che la pistola, una Girsan 9x21 con due caricatori con 28 colpi, era parte di un bottino di una rapina ad Assago (Milano) nell'agosto del 2017 ad un guardiano. I due uomini viaggiavano con due donne loro familiari a bordo di una Toyota Aygo. Nella casa dei quattro a Rapallo sono stati rinvenuti e sequestrati due grammi di marijuana e numerose armi bianche.