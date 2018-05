Pesca eccezionale a tonnara di Camogli

(ANSA) CAMOGLI, 28 MAG - Pesca eccezionale per la tonnara di Camogli. Questa mattina nella "morte" sono finite 60 esemplari di ricciola e due lecce del peso variante tra i 10 e i 20 kg.

Appena aggiustata dopo il nuovo danneggiamento dovuto all' imperizia di un diportista, la grande rete ha catturato il branco di ricciole spinte sotto costa dalla presenza di grandi quantità di acciughe e sardine. Soddisfazione da parte della cooperativa pescatori di Camogli che dagli anni 80 ha preso in carico la concessione e gli otto pescatori dipendenti. Il pescato odierno sarà immesso sul mercato ligure dove le ricciole andranno a ruba da parte dei ristoratori. Si tratta di un pescato del valore di circa 15 mila euro.