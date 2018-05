Partita Cuore, Paolo Belli al Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - "Mi sono sempre interrogato sull'esistenza degli angeli: oggi ho visto dove abitano. Mi piace pensare che esistono anche da altre parti, ma qui al Gaslini ci sono di sicuro. Angeli che hanno conoscenza, passione, know how impressionante, che hanno voglia di studiare e di crescere ancora". Lo ha detto Paolo Belli, presidente della Nazionale Cantanti, uscendo dalla UOSD Rianimazione del Gaslini, in vista della partita del Cuore che verrà giocata a Genova il 3 maggio. "Ho visto dove andranno a finire i fondi che stiamo raccogliendo e sono veramente felice: se riusciremo a fare la differenza anche solo per un bambino ne sarà valsa la pena. Ho avuto un grande privilegio: tutti dovrebbero venire al Gaslini almeno una volta nella vita e vedere la casa degli angeli" ha concluso Belli, che, accompagnato dal presidente Pietro Pongiglione e dal direttore Generale Paolo Petralia, ha visitato anche i laboratori dove nascerà la Cell Factory, che sarà allestita anche grazie al ricavato della Partita del Cuore.