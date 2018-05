Giorgetti testimone spese pazze a Genova

Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, ha testimoniato oggi a Genova nel processo sulle cosiddette spese pazze in Regione che vede imputati, tra gli altri, Edoardo Rixi, deputato della Lega, l'ex presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone (Lega) e altre 21 persone, che erano consiglieri nella legislatura 2010-2015. Secondo l'accusa, sostenuta dal pm Francesco Pinto, i consiglieri di vari partiti avrebbero speso soldi pubblici in cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini invece che per finalità legate al loro ruolo politico. In alcuni casi, per gli inquirenti, venivano consegnate ricevute che erano state dimenticate da ignari avventori. In altri venivano modificati gli importi a mano. Ai due politici vengono contestate spese non corrette rispettivamente per nove mila euro a Bruzzone e 19 mila a Rixi.