Auto contro palo, chiusa Aurelia

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 27 MAG - Il traffico sulla statale Aurelia, a Sanremo, è bloccato da oltre un'ora, dopo che un suv con a bordo una coppia si è schiantato contro un palo delle luce, che ha divelto e piegato sulla strada, facendo scendere tutti i cavi elettrici della linea filotramviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la polizia municipale e il personale sanitario del 118 che ha stabilizzato e portato in ospedale i due passeggeri. La vicenda è ancora in corso di accertamento. Alla guida sembra che ci fosse la donna, che, per motivi inspiegabili ha tirato dritto all'altezza di una curva, finendo contro il muro della carreggiata. Non si sa ancora, se all'origine dell'incidente ci sia un malore, una distrazione o altro ancora. La circolazione dei veicoli è stata interrotta per consentire il ripristino della linea elettrica e il traffico è stato deviato sul lungomare.