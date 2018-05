Sversamento di olio minerale a Trigoso

Sversamento di olio minerale ieri sera nel torrente Petronio a Riva Trigoso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto, i vigili del fuoco, i tecnici di Arpal e forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, l'olio sarebbe fuoriuscito da una ditta di profilatura acciaio, per cause ancora da accertare. La foce del torrente è stata chiusa e sono state posizionate panne assorbenti. Il materiale non ha raggiunto il mare come appurato dagli uomini della guardia costiera.

"Da ieri sera abbiamo lavorato senza sosta per fermare la fuoriuscita di acqua e olio da una vasca di decantazione del vecchio laminato". Lo ha detto Massimiliano Sacco, amministratore delegato dell'Arinox, l' azienda da cui è fuoriuscito il liquido che ha inquinato il torrente Petronio. Una autobotte è impegnata per svuotare la vasca prima che altro olio fuoriesca. I tecnici comunali che seguono le operazioni di bonifica spiegano: "Si è verificata una perdita da un condotto dell'olio esausto con uscita del liquido da un vecchio muro sotto il quale scorre il rio Bardi, affluente del Petronio. Sul posto da ieri sera i vigili del fuoco ed i mezzi di due ditte specializzate che costantemente stanno fermando la massa oleosa in discesa verso il mare e alla foce per evitare l' inquinamento della sabbia e della battigia". I mezzi sono stati ingaggiati dall'Arinox. C'è preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale in considerazione dell'inizio della stagione balneare: "L'Arpal sta seguendo tutte le fasi - ha spiegato il sindaco Valentina Ghio giunta all'alba alla foce del Petronio - e sta compiendo esami per scongiurare infiltrazioni e danni all'ecosistema del Torrente che viene monitorato costantemente". Una porzione della spiaggia di Riva Trigoso alla foce del torrente è stata chiusa al pubblico. (ANSA)