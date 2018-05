Soldi o pubblico video hard, denunciata

Una donna che aveva chiesto 500 euro a un trentaduenne di Sanremo per non pubblicare il video hard che le aveva inviato su Facebook è stata denunciata con l'accusa di tentata estorsione dalla polizia postale di Imperia. Tutto ha avuto inizio quando il giovane si è visto arrivare la richiesta di amicizia su Facebook da parte di una avvenente ragazza. Una volta accettata, ha iniziato a intrattenere con quest'ultima conversazioni hard, che sono sfociate in alcune riprese intime. Una volta in possesso del video, la donna ha cambiato atteggiamento, chiedendo al trentaduenne di versarle una somma di denaro, altrimenti avrebbe inviato il filmato alla lista dei contatti presenti sul suo profilo, compresi parenti e la fidanzata. E' stato allora che il sanremese di è rivolto alla polizia.