Nasconde 8 kg di droga, arrestato

Teneva in cantina oltre otto chili di hashish suddivisi in tavolette delle quali alcune contrassegnate con una imitazione del marchio Apple. Per questo i carabinieri hanno arrestato un italiano di 31 anni. L'indagine era nata a febbraio dopo la segnalazione di alcuni abitanti del quartiere San Fruttuoso su un continuo via vai di giovani da diversi appartamenti di via Berghini e via Bonacchi.

I militari hanno individuato una cantina in via Berghini e durante una perquisizione hanno trovato uno zaino con la droga.

A incastrare lo spacciatore un biglietto ferroviario con il nome e cognome del proprietario e una serie di chat con i clienti.