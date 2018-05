Liguria prima per incidenti con moto

La Liguria è la prima regione in Italia per numero di incidenti con moto, secondo Das, compagnia di Generali Italia. In Liguria c'è un incidente con moto ogni 357 abitanti. La statistica è trainata da Genova (1 sinistro ogni 277 cittadini) e Imperia (1/434) che sono rispettivamente prima e seconda nella classifica delle province italiane con la più alta frequenza di sinistri con questi mezzi. Risultano pericolose per le moto anche le strade del Savonese, un incidente ogni 506 abitanti (4° nella graduatoria nazionale), e dello Spezzino (1/807), al 10° posto della graduatoria nazionale. In Liguria tra il 2007 e il 2016 i sinistri che hanno coinvolto delle moto sono diminuiti del 17%, in modo particolare nelle province di Spezia (-25%) e Savona (-20%) mentre a Genova e Imperia (-16%) il calo degli incidenti è stato in linea con la media regionale.