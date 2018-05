Volotea inaugura 3 nuove rotte da Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa basata a Genova, inaugura altre tre nuove rotte in partenza dal Cristoforo Colombo: da domani, 26 maggio, sarà possibile decollare alla volta di Lampedusa (una volta alla settimana, il sabato), mentre è confermato per domenica l'avvio del nuovo collegamento per Lamezia Terme (2 frequenze settimanali, mercoledì e domenica). Infine, da martedì 29 maggio i passeggeri in partenza dal Cristoforo Colombo potranno volare anche verso Mykonos (una volta alla settimana, il martedì). In aggiunta, la compagnia, ha già riattivato il collegamento verso Olbia operativo dal 6 maggio (fino a 7 frequenze settimanali nei periodi di più intenso traffico), mentre è confermata per oggi la ripartenza dei voli verso Ibiza (una volta alla settimana, il giovedì).