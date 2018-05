Scoperto poligono abusivo

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Un poligono abusivo con sagome e latte di metallo crivellate di proiettili è stato scoperto in una ex cartiera di via delle Fabbriche, in val Cerusa, alla periferia di ponente di Genova. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza durante controlli su presunti lavoratori in nero in un'armeria situata nei pressi della ex cartiera e il cui titolare è lo stesso dell'ex fabbrica. In quei vecchi locali c'erano anche tre officine abusive in cui venivano svolti lavori in nero di carrozzeria e di meccanica, una discarica con carcasse di veicoli, moto, bici, una barca, e materiale inquinante come l'eternit. C'è il rischio che altri materiali pericolosi possano essere stati interrati. Su questo indagherà Arpal. Tutti i locali sono stati sequestrati tranne l'armeria. Il titolare, Giovanni Battista Verrina, 73 anni, rischia la sospensione della licenza per il personale impiegato in nero: è stato denunciato per il poligono abusivo e per la gestione di rifiuti.