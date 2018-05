Per gioco bruciarono roulotte di una clochard

Volevano prendere in giro una clochard 50enne che viveva con i suoi gatti in una roulotte a Multedo, ma non trovandola decisero di far fuoco a una tenda del mezzo finendo per incendiarlo. Protagonisti tre giovani incensurati, due 14enni e un 18enne, che hanno agito per vincere la noia e arrivare a fare le ore piccole. Sono stati denunciati dai carabinieri per incendio doloso e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. Sono ragazzi di famiglie definite dagli investigatori "perbene". L'episodio avvenne nella notte fra il 4 e il 5 maggio scorsi in via Ronchi. Nella roulotte viveva Ketty, una gattara assai conosciuta. I ragazzi sono stati identificati dai carabinieri di Pegli perché si erano vantati del gesto a una festa con amici e la voce era arrivata ai militari. "Lo abbiamo fatto per gioco, ma non per fare male alla donna. Prima di dar fuoco ci siamo accertati che dentro non ci fosse", hanno detto ai carabinieri. Grazie ai cittadini di Multedo la donna ha trovato un'altra sistemazione.