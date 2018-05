Lavoratori Tpl, azienda regalata

Nuova protesta a Savona per i lavoratori di Tpl che gestisce il servizio del trasporto pubblico locale. I lavoratori questa mattina si sono ritrovati nella centrale piazza Mameli per effettuare un volantinaggio ai cittadini ed esporre diversi striscioni: "Tpl risanata, Tpl regalata" o "Tpl ai privati, cittadini savonesi defraudati". Le ragioni della nuova mobilitazione sono sempre legate al percorso intrapreso dalla Provincia per individuare un soggetto privato che subentri a Tpl nella gestione del servizio: "Uno sciopero sentito e inevitabile - afferma il segretario regionale Uiltrasporti Giuseppe Gulli -. Questa è una azienda virtuosa che ha già fatto molti sacrifici negli anni passati, con un costo chilometrico tra i più bassi e competitivi in Liguria e non solo. Svolge un servizio pubblico e sociale rivolto alle fasce più deboli, non vogliamo che si cambi questo modello e non vogliamo alcuna privatizzazione che metterebbe seriamente a rischio il servizio e i posti di lavoro".