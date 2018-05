Lascia domiciliari, arrestato tre volte

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Un attempato ladro di 77 anni è stato arrestato tre volte nel giro di una settimana dai carabinieri nei vicoli del centro storico perchè non riesce a rispettare gli orari in cui può uscire di casa beneficiando degli arresti domiciliari. Pasquale Mennella, di Torre del Greco, è stato arrestato la prima volta giovedì perchè deve scontare un anno, due mesi e venti giorni di galera per dei furti commessi nel 2014. Il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari nella sua casa di vico Monachette, nel centro storico, concendendogli la possibilità di uscire di casa dalle 8 del mattino alle 12: ma l'uomo è stato trovato per strada alle 4 di notte dai carabinieri della stazione Maddalena ed è stato arrestato per la seconda volta, accusato di evasione. Anche stavolta il giudice gli ha concesso di rimanere a casa con libertà di uscire solo la mattina. Mennella, però, ieri è stato trovato ancora fuori di casa in orari diversi da quelli indicati ed è stato inevitabile il terzo arresto, sempre a casa.