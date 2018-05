Ilva: lavoratori in Comune, salta riunione commissione

Commissione sulla situazione Ilva cominciata e sospesa a palazzo Tursi dopo che una quindicina di lavoratori ha deciso di sedersi in sala rossa tra le poltrone libere dei consiglieri anziché sugli spalti. A provare a far spostare i lavoratori è stato il consigliere del M5S Fabio Ceraudo, dipendente dell'Ilva e sindacalista della Uilm, che ha chiesto ai colleghi di spostarsi per evitare di far annullare la commissione: "Altrimenti facciamo il gioco di chi non dovremmo" ha detto. A replicare ci ha pensato il responsabile dell'Rsu della Fiom Armando Palombo: "Noi siamo quelli che hanno occupato la fabbrica per sette giorni e tu non c'eri - ha detto rivolto a Ceraudo - per noi i politici sono tutti uguali e non ci fidiamo, così come non ci fidavamo nel 2005. Per questo abbiamo preteso che l'accordo di programma fosse esigibile giuridicamente e per questo adesso da qui non ci muoviamo".

La commissione è stata sospesa per 45 minuti. Alla ripresa il consigliere Grillo ha chiesto di andare avanti ma il segretario generale, chiamato dal presidente della commissione Marta Brusoni, ha rilevato che è il presidente della commissione stesso a decidere sull'andamento dei lavori nel rispetto del regolamento. Sul tema è stato chiamato a intervenire anche il presidente del consiglio Alessio Piana che ha spiegato che "non è consono al regolamento proseguire la commissione con i lavoratori nell'emiciclo, ma sono disponibile a convocare un incontro con capigruppo in sala giunta nuova". La commissione è stata chiusa tra le proteste sia dei consiglieri di maggioranza sia dei consiglieri di opposizione. La proposta che potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore è quella di una commissione 'esterna' alla sala rossa di Palazzo Tursi a cui potranno partecipare tutti i lavoratori interessati. (ANSA).