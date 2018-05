Cgil, no soluzione per 9, Asg vergogna

Fumata nera in Regione nella vertenza Asg Superconductors della famiglia Malacalza. Lo denuncia la Cgil dopo che in Regione si è svolta la riunione tra organizzazioni sindacali, rappresentanti di Asg e della Regione Liguria ma non è stata trovata una soluzione per 9 lavoratori. Intanto allo stabilimento della Spezia lo sciopero ha registrato una adesione del 90% secondo i sindacati. "Il Gruppo Malacalza ha deciso di unificare sotto Asg le due controllate Columbus e Paramed, decisione che ha portato ad una serie di esuberi e licenziamenti - spiega il sindacato -. Mercoledì i lavoratori hanno scioperato e incontrato l'assessore Berrino e il presidente Toti che ha dato la disponibilità ad intercedere per scongiurare 9 esuberi". La Regione sarebbe pronta a garantire ammortizzatori e/o percorsi formativi riferisce il sindacato.

"Nonostante questo la famiglia Malacalza ha preferito confermare 9 esuberi. E' una vergogna che una azienda con 150 dipendenti solo a Genova non trovi una soluzione per 9 dipendenti".