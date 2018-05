A Msc l'Oscar 2018 delle crociere

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - MSC Crociere ha vinto il premio come migliore compagnia crocieristica in Europa e come compagnia di crociere preferita dai viaggiatori. Lo ha deciso il voto di tour operator e viaggiatori degli Italian Travel Awards 2018, gli Oscar italiani nel settore viaggi e turismo. "Siamo felici ed orgogliosi di ricevere questo doppio riconoscimento - ha detto il Country Manager della Compagnia, Leonardo Massa -.

Testimonia il nostro impegno sia nei servizi a terra che nella cura di ogni dettaglio a bordo. Un valore ancora maggiore se si pensa che i giudici sono stati gli agenti di viaggio e i nostri clienti". Msc Crociere, che ha sede a Ginevra e ha a Genova il suo 'home port' italiano, ha visto una crescita dell'800% nei suoi primi dieci anni. E' dotata di una flotta di 14 navi e vanta un piano investimenti del valore di 10,5 miliardi di euro, che porterà la flotta a 24 navi entro il 2026. Le crociere MSC sono vendute in 67 Paesi. La compagnia conta oltre 17.000 dipendenti sia a terra che a bordo.