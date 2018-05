A Genova la tela 'Allegoria della pittura' dello Strozzi

Nel 60^ della donazione allo Stato Italiano da parte dei Marchesi Franco e Paolo Spinola della loro secolare dimora genovese che conteneva quadri, mobili, tappeti, porcellane e oggetti di grandissimo pregio storico e culturale, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, nata quel gesto, ha messo a punto un programma di celebrazioni che prenderanno il via il 29 maggio per concludersi l'ultimo giorno del mese. Il primo incontro sarà dedicato all'allora soprintendente Pasquale Rotondi per quel progetto che portò alla nascita della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Per ricordare la sua figura saranno presentati gli esiti di una ricerca condotta da Anna Melograni, funzionario storico dell'arte presso la Direzione generale Belle Arti e Paesaggio. Il 30 maggio verrà presentato il nuovo incremento destinato dal Mibact alla Galleria della Liguria: la magnifica Allegoria della Pittura di Bernardo Strozzi realizzata nei primi anni veneziani dal grande artista, esponente di spicco del Barocco genovese.