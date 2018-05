Playout Serie B, Entella-Ascoli 0-0

(ANSA) - CHIAVARI, 24 MAG - Finisce 0-0 a Chiavari tra Entella ed Ascoli nell'andata dei play out di serie B. Dopo 17' minuti ospiti pericolosi con Kanoute ma il portiere para. Poi i padroni di casa reagiscono con Troiano e La Mantia ma non inquadrano lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo Bianchi mette a lato al 42' mentre due minuti dopo il numero uno chiavarese si esalta su Clemenza e salva la porta. Nella ripresa subito in avanti l'Ascoli ma il tiro a colpo sicuro viene deviato da un difensore ligure. Mentre al 27' ci prova l'Entella col tiro di Icardi, Agazzi risponde presente. Nel finale le espulsioni dei due allenatori Cosmi e Volpe per un diverbio e il palo esterno dei liguri con un gran tiro di Alji. Adesso tra sette giorni il ritorno ad Ascoli con i marchigiani che avranno a disposizione due risultati su tre per restare in serie B.