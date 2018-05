Palazzine evacuate per fuga gas Ortonovo

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAG - Quattro palazzine sono state fatte evacuare a Ortonovo, nel comune di Luni, a causa di una grossa fuga di gas provocata dalla rottura di un tubo in metano avvenuta accidentalmente mentre erano in corso alcuni lavori per l'installazione delle fibre ottiche. Durante l'escavazione la condotta che passa in via Castagnola è stata danneggiata. I vigili del fuoco hanno interdetto la circolazione e fatto uscire dalle palazzine cinque famiglie, in attesa che i tecnici intervenissero per riparare il guasto. Le cinque famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni nel primo pomeriggio.