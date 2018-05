(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAG - Alberto Gilardino lascia lo Spezia. La notizia è diventata ufficiale con un messaggio in cui il campione del mondo 2006 ha voluto salutare la maglia bianca.

"Nella mia carriera ho sempre accolto tutte le sfide che si presentavano e sono felice di aver accettato questa ulteriore esperienza in serie B che ho portato a termine sempre con professionalità e voglia di fare bene" ha scritto 'Gila'. "Ora con calma e con la mia famiglia valuterò cosa fare nell'immediato futuro". Ad aver pesato sulla decisione sarebbero state le contestazioni mosse dalla tifoseria dopo il rigore fallito contro il Parma. Ma secondo altre voci che trapelano in società ci sarebbe anche la non sempre buona forma fisica che ne ha condizionato il rendimento.