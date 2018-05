Anziana capisce inganno, ma è derubata

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Ancora un furto in casa di una anziana. E' accaduto a Oregina. Una donna di 81 anni è stata derubata da falsi tecnici Enel, un uomo e una donna. L'anziana ha capito che i due erano ladri quando stavano lasciando l'appartamento. I due prima di allontanarsi di fronte alle accuse della donna per confonderle le idee e negare ogni colpa le hanno chiesto da bere e le hanno lasciato un numero di telefono. La donna si era accorta delle intenzioni della coppia quando in camera da letto, dove era andata per prendere la bolletta della luce, come richiesto dai ladri, ha visto gli sconosciuti al suo fianco e scorto un anello per terra e l'assenza di un altro. Allora ha chiesto spiegazioni, mentre i due si allontanavano chiedendole da bere e lasciando un telefono per contattarli per rassicurarla. I due poco prima avevano tentato un colpo nella casa di fronte a quella dell'anziana e 24 ore prima nella stessa zona due falsi ispettori del gas avevano rubato in altre due case una davanti all'altra in via Cinque Santi.